Начальник полиции Сургута получил пост в УМВД по ХМАО

Начальник полиции Сургута Александр Глущенко спустя два года работы в Югре пошел на повышение. Сегодня он был представлен в качестве заместителя начальника УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Дамира Сатретдинова.
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