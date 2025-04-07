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Царьград

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Диана Шнайдер обошла Дарью Касаткину в рейтинге WTA, заняв 13-е место

Диана Шнайдер обошла Дарью Касаткину в рейтинге WTA, заняв 13-е место

Диана Шнайдер поднялась на 13-е место в рейтинге WTA, обойдя австралийку Дарью Касаткину. Мирра Андреева остается лучшей из русских теннисисток на 7-й позиции.

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