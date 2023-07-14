Звезда «Закрытой Школы» Луиза Габриэла Бровина вышла замуж

Избранником актрисы стал музыкант Никита Макаров, более известный под псевдонимом Sintilinti. Фото: Луиза Габриэла Бровина/ соцсети 20-летняя актриса и звезда сериала «Закрытая школа» Луиза Габриэла Бровина сообщила о смене своего семейного статуса.