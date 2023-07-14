Dooralei

519 подписчиков

Звезда «Закрытой Школы» Луиза Габриэла Бровина вышла замуж

Звезда «Закрытой Школы» Луиза Габриэла Бровина вышла замуж

Избранником актрисы стал музыкант Никита Макаров, более известный под псевдонимом Sintilinti. Фото: Луиза Габриэла Бровина/ соцсети 20-летняя актриса и звезда сериала «Закрытая школа» Луиза Габриэла Бровина сообщила о смене своего семейного статуса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОГ
Ольга Городищенская
Совет да любовь
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх