Приготовить сытный ужин на семью можно даже из самых простых ингредиентов, притом сделать его удобно сразу 2 в 1 — чтобы и главное блюдо, и гарнир получились одновременно.
Ужин без хлопот 2 в 1: в основе только капуста и фарш, но рецепт всегда выручает
Комментарии
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антонина
и это без хлопот?🤔
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8 час.
ik
igor kgoga
И потом аж две сковородки мыть
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5 час.
Эльфено4ек Чумазикова
Без хлопот обжарить лук полукольцами с фаршем, натертой морковкой, чесноком и грибами, добавляя все поэтапно в одну сковороду с высокими бортами, после добавить капусту, пол стакана кипятка с томатной пастой, посолить, поперчить и тушить до готовности капусты - ленивые голубцы готовы. При желании перед капустой можно добавить приваренный рис
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4 час.
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