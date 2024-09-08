Ужин без хлопот 2 в 1: в основе только капуста и фарш, но рецепт всегда выручает

Эльфено4ек Чумазикова

Без хлопот обжарить лук полукольцами с фаршем, натертой морковкой, чесноком и грибами, добавляя все поэтапно в одну сковороду с высокими бортами, после добавить капусту, пол стакана кипятка с томатной пастой, посолить, поперчить и тушить до готовности капусты - ленивые голубцы готовы. При желании перед капустой можно добавить приваренный рис