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Галкин* заявил, что находится в Израиле и готов защищать страну

Галкин* заявил, что находится в Израиле и готов защищать страну

Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию об отъезде из Израиля на фоне военных действий. Артист в личном блоге сообщил, что с семьей не покидал страну и по необходимости готов лично защищать ее в политическом конфликте.

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