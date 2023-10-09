Галкин* заявил, что находится в Израиле и готов защищать страну

Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию об отъезде из Израиля на фоне военных действий. Артист в личном блоге сообщил, что с семьей не покидал страну и по необходимости готов лично защищать ее в политическом конфликте.
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