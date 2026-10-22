Для обсуждения вопроса об освобождении журналиста Юки Имаи из газеты Hokkaido Shimbun, который был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже, Япония направила в Москву высокопоставленного дипломата.
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