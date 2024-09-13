В Пентагоне по ошибке заявили о намерении защищать суверенитет России

"Мы сосредоточены на том, чтобы давать России возможность защищать свой суверенитет". Об этом в пятницу, 13 сентября, по ошибке заявил пресс-секретарь пентагона Патрик Райдер, имея в виду приверженность Вашингтона поддержке Украины.