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В Пентагоне по ошибке заявили о намерении защищать суверенитет России

"Мы сосредоточены на том, чтобы давать России возможность защищать свой суверенитет". Об этом в пятницу, 13 сентября, по ошибке заявил пресс-секретарь пентагона Патрик Райдер, имея в виду приверженность Вашингтона поддержке Украины.

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