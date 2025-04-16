Страна и люди
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Страна и люди

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Россиян призвали не принимать бесконтрольно витамин D в больших дозах

Россиян призвали не принимать бесконтрольно витамин D в больших дозах

У проживающих в умеренных и крайних широтах северного и южного полушария, действительно есть дефицит витамина D — такие люди могут страдать от проблем с обменом кальция и последующими активностями метаболизма, которые меняются в худшую сторону.

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