Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    рассмешило. Кто-то что-то диктует? А  с чего это мы должны подчиняться? Мы же не входим в союзы с США и не подписывал..."Россия обязана п...
  • Vasily Golov
    Огонь войны долгое время тлел и чадил.Израиль чувствовал себя на Ближнем Востоке жандармом.Правда через США.Арабы раз...Кто это наделал, ...
  • Vasily Golov
    Одно ВВП сделал не так,как обещал.Заморозили 300млрд$,получи ответ.Все автосборочные заводы будут наши,сетевая торгов...На Западе паника....

«Несчастливый день»: почему все так боятся пятницу 13-е

«Несчастливый день»: почему все так боятся пятницу 13-е

Рассказываем, с чем связана данная фобия. Источник: Freepik Число 13 считают несчастливым многие люди, а если оно идет в тандеме с пятницей, то это вызывает ужас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Я никогда не боялась такой даты, даже не задумывалась
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх