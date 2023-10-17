Экс-директору завода Златоуста выставили миллиардный счет за связь с австрийцами

Убыток обанкроченного Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) в размере 1,136 млрд рублей экс-директор Александр Кретов и бенефициар Дмитрий Герасименко возместят за непоставленное из Австрии оборудование.
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