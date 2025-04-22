Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ ударом по карману

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Малая родина — сила Росс.Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Малая родина — сила России», который прошел в Национальном центре «Россия», обратил внимание на важность своевременной индексации тарифов в сфере ЖКХ.