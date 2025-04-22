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  • Алексей Смирнов
    А вот это трезвая мысль. Несколько удивляет. что она прозвучала от члена ЕР.«Ответственность ...
  • Valeriy Shershkov
    велика ты шапка квазилидера ... (было достаточно одного Жириновского, тот хоть смешить умел)  ...знания ни чем не зам...Миронов предложил...

Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ ударом по карману

Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ ударом по карману

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Малая родина — сила Росс.Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Малая родина — сила России», который прошел в Национальном центре «Россия», обратил внимание на важность своевременной индексации тарифов в сфере ЖКХ.

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