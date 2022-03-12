Карл-Энтони Таунс исполнил эффектный данк в матче с «Орландо»

Карл-Энтони Таунс исполнил эффектный данк в матче с «Орландо»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс стал автором эффектного данка в матче с «Орландо» (110:118). Таунс прорвался под кольцо от трехочковой дуги и забил сверху с фолом.

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