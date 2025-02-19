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Петербургский дневник

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В Госдуме рассказали про единый платежный документ за ЖКХ

В Госдуме рассказали про единый платежный документ за ЖКХ

Уточняется, что это важное изменение для РФ Председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в интервью RT оценил предложение Минстроя вернуться к идее единого платёжного документа за ЖКУ.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Это возня вместо заморозки тарифов?! Ведь как то надо показывать что вроде =работа= идёт.....
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