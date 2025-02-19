В Госдуме рассказали про единый платежный документ за ЖКХ

Уточняется, что это важное изменение для РФ Председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в интервью RT оценил предложение Минстроя вернуться к идее единого платёжного документа за ЖКУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии