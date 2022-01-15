FiNE-NEWS

1 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей иванов
    А ведь есть статистика . После Сообщения ВВП о готовности сп2 цены на газ упали. После заявления Брюсселя отневозможн...В Европе обвиняют...
  • Сергей
    Очень жаль что СК бессилен перед самарскими мошенниками...Путин назвал СК о...
  • Владимир
    А России хватит и одного... после чего остальные сценарии аннулируются.Нуланд: США разра...

Настоящий «майдан» у Казахстана может быть еще впереди

Настоящий «майдан» у Казахстана может быть еще впереди

Сегодня, когда основные драматические события в Казахстане уже позади, страсти улеглись, а воинский контингент ОДКБ засобирался на выход, можно попытаться подвести некий промежуточный итог того, что произошло в начале 2022 года в этой стране.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх