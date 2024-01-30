Побывавший на интервью у Собчак гость сравнил ее со змеей

Популярный российский блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), побывав в 2020 году на интервью у Ксении Собчак, сравнил журналистку со змеей в беседе с блогером Амираном Сардаровым он обвинил телеведущую в манипуляциях, а также назвал ее хитрой .
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