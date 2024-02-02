Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

Выплату получат 1,7 тыс. севастопольцев Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам-севастопольцам к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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