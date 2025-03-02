Ссора Трампа с Зеленским как зеркало внутривидовой борьбы западных элит

У публичной ссоры американского президента Трампа и украинского узурпатора Зеленского, которая может привести к очень серьезным последствиям не только для Старого, но и для Нового света, есть своя подоплека, требующая адекватного понимания.
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