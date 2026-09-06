Арахамия встретился с делегацией США в футболке с надписью "Киевский режим"

На переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в Киеве член украинской делегации и лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия пришел в футболке с надписью «Киевский режим».