Владимир Зеленский© AP Photo / Petr David Josek Владимира Зеленского потряс парад по случаю Дня Победы в Москве, и он захотел ускорить отправку западных военных на Украину, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.