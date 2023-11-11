Интернет-апокалипсис: солнечный супершторм может оставить людей без электричества и связи

В соцсетях снова разгоняют страшилку о том, что 2025 году Солнце достигнет пика своей активности и на Землю обрушится мощная буря, которая может спровоцировать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.
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