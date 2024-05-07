Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС), который должен был состояться 7 мая в 5:34 мск, отложен по решению компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V.
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