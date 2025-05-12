«Надо домой отправлять»: в РФ резко высказались о бунтах мигрантов в Москве

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demyr150648

Верно! Ведь во главу угла ставится не благополучие народа, но прибыль олигархов и иже с ними, что привело к всеобщей продажности госаппарата. Идти по этому пути нельзя, чистить авгиевы конюшни все равно необходимо. Пока это можно сделать без крови но под жестким контролем в первую очередь - работодателей, потом - очень жестким - мигрантов. Возможна кратковременная вспышка мигрантского насилия: нет денег на возвращение и т.п. Пусть г-во решает эту самому себе же поставленную задачу, а депутаты идут в народ. Пусть посмотрят в натуре на мигрантскую жизнь на всех этажах! Думаю, что из радетелей мигрантов, они мгновенно переобуются в воздухе и встанут на сторону того "у кого больше прав"! Но волнения мигрантов неизбежны: их слишком много, а значит ... придется вспомнить конструктивный опыт тов. Берия Л.П. Как видите, одной ж... на двух базарах не усидеть! Звиздец миграции, ура!