Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Надо домой отправлять»: в РФ резко высказались о бунтах мигрантов в Москве

«Надо домой отправлять»: в РФ резко высказались о бунтах мигрантов в Москве

Управляющая компания столицы вынудила уволиться десятки мигрантов-дворников. По словам местных жителей, иностранцы работали добросовестно.

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Комментарии
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Дима Качусов
Так при СССР граждане республик свободных входили в состав страны,но работали в РФ.
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40 мин.
Дима Качусов
А что,старикам пенсионерам предписано за более молодыми,,жителями&quot;мусор убирать или ещё какую Грязную работу делать?!!!прям местные ломятся в дворники,или кто-то считает что там зарплаты высокими будут
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38 мин.
d
demyr150648
Верно! Ведь во главу угла ставится  не благополучие народа, но прибыль олигархов и иже с ними, что привело к всеобщей продажности госаппарата. Идти по этому пути нельзя, чистить авгиевы конюшни все равно необходимо. Пока это можно сделать без крови но под жестким контролем в первую очередь  - работодателей, потом - очень жестким - мигрантов. Возможна кратковременная вспышка мигрантского насилия: нет денег на возвращение и т.п. Пусть г-во решает эту самому себе же поставленную задачу, а депутаты идут в народ. Пусть посмотрят в натуре на мигрантскую жизнь на всех этажах! Думаю, что из радетелей мигрантов, они мгновенно переобуются в воздухе и встанут на сторону того &quot;у кого больше прав&quot;! Но волнения мигрантов неизбежны: их слишком много, а значит ... придется вспомнить конструктивный опыт тов. Берия Л.П. Как видите, одной ж... на двух базарах не усидеть!  Звиздец миграции, ура!
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34 мин.
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