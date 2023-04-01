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Лак «Салли Хансен»: салонный маникюр (палитра)

На сегодняшний день существует множество различных средств для ногтей. Самых разных фирм. Основанная в 1958 году американская семейная компания выпустила средство под названием Hard as Nails, позиционируемое как аптечка для ногтей в одном флаконе.

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