Алекс Палоу второй год подряд выиграл Гран При Индианаполиса

Алекс Палоу второй год подряд выиграл Гран При ИндианаполисаJoe Skibinski / IndyCarДвукратный чемпион американской серии IndyCar Алекс Палоу отпраздновал победу на Гран При Индианаполиса, прошедшем в минувшую субботу на дорожной версии «Старой кирпичницы».