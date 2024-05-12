Алекс Палоу второй год подряд выиграл Гран При Индианаполиса

Алекс Палоу второй год подряд выиграл Гран При ИндианаполисаJoe Skibinski / IndyCarДвукратный чемпион американской серии IndyCar Алекс Палоу отпраздновал победу на Гран При Индианаполиса, прошедшем в минувшую субботу на дорожной версии «Старой кирпичницы».
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