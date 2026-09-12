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Набиуллина: ЦБ следит, чтобы подорожание бензина не привело к росту инфляции

Набиуллина: ЦБ следит, чтобы подорожание бензина не привело к росту инфляции

Задача Банка России в ситуации проблем с топливом заключается в том, чтобы повышение цен на бензин не привело к высокой инфляции.

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