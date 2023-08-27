Захоронение основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина на территории города Артемовска (украинское название — Бахмут) увеличило бы силу Российской Федерации.
Политолог Марков: захоронение Пригожина в Артемовске увеличило бы силу России
Комментарии
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Алина Белова
Моё личное мнение - Где родился, там и должен быть предан земле. Почему-то в памяти "Алёша" , что стоит под горою в Болгарии. Сколько раз его пытаются убрать. Так и здесь как бы не нашлись нацики, которые будут сто раз пытаться издеваться над прахом Пригожина и Уткина. Можно будет в мирное время сделать памятные скульптуры , как освободителям города от бандеровцев
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12 час.
Анфиса Иванова
А чего это Марков фрондирует вопрос захоронения тела Пригожина ?! Ведь семья Пригожина - и только она - вправе решать, где она хочет и как похоронить родного человека.
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8 час.
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