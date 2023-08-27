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Политолог Марков: захоронение Пригожина в Артемовске увеличило бы силу России

Политолог Марков: захоронение Пригожина в Артемовске увеличило бы силу России

Захоронение основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина на территории города Артемовска (украинское название — Бахмут) увеличило бы силу Российской Федерации.

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Комментарии
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Алина Белова
Моё  личное  мнение  -   Где родился, там и должен быть предан  земле.   Почему-то  в памяти   &quot;Алёша&quot;  ,  что стоит под горою в Болгарии. Сколько раз его  пытаются  убрать.  Так  и здесь  как бы  не нашлись нацики, которые будут сто  раз  пытаться   издеваться  над прахом Пригожина  и  Уткина.  Можно  будет   в  мирное  время  сделать  памятные  скульптуры , как освободителям города  от бандеровцев
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12 час.
Анфиса Иванова
А чего это Марков фрондирует вопрос захоронения  тела  Пригожина ?! Ведь семья Пригожина - и только она - вправе решать, где она хочет и как похоронить родного человека.
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8 час.

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