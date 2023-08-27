Политолог Марков: захоронение Пригожина в Артемовске увеличило бы силу России

Алина Белова

Моё личное мнение - Где родился, там и должен быть предан земле. Почему-то в памяти "Алёша" , что стоит под горою в Болгарии. Сколько раз его пытаются убрать. Так и здесь как бы не нашлись нацики, которые будут сто раз пытаться издеваться над прахом Пригожина и Уткина. Можно будет в мирное время сделать памятные скульптуры , как освободителям города от бандеровцев