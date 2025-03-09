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Во Франции пообещали Украине военную помощь на 195 миллионов евро за счет активов России

Во Франции пообещали Украине военную помощь на 195 миллионов евро за счет активов России

Лекорню: Франция выделит 195 млн евро из активов России для вооружения Украины Франция выделит 195 миллионов евро из замороженных активов России для вооружения Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

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