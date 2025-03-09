Во Франции пообещали Украине военную помощь на 195 миллионов евро за счет активов России

Лекорню: Франция выделит 195 млн евро из активов России для вооружения Украины Франция выделит 195 миллионов евро из замороженных активов России для вооружения Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии