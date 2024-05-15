Архангельские спортсмены завоевали медали международного чемпионата по карате

В Минске прошли международные соревнования Belarus Open WKO по карате синкиокушинкай.В них приняли участие более 600 спортсменов из 15 стран, включая Россию, Беларусь, Пакистан, Армению, Узбекистан, Иран, Китай и Турцию.
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