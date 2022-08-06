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Циннбауэр о «Краснодаре»: «Очень опасны в переходе из обороны в атаку. Ионов хорошо разгоняет, обращаем внимание на него»

Главный тренер «Локомотива» считает, что «Краснодар» опасен при переходе из обороны в атаку. «Согласен, «Локомотив» не совсем удачно выступал в выездных матчах против «Краснодара».

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