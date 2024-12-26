Необычные традиции, народные приметы и строжайшие запреты в праздники 27 декабря 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net27 декабря 2024 года станет не только частью предновогодней суеты, но и важным моментом, полным размышлений о народных приметах и традициях, которые сопровождают этот день.
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