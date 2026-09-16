iOS 27: десять ручных настроек, которые реально меняют опыт использования iPhone

Каждое крупное обновление мобильной операционной системы — это всегда немного лотерея. Вроде бы ставишь его за пару минут, интерфейс почти не меняется, и кажется, что ничего принципиально нового не произошло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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