РИА Новый день

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    А чего бы нам не поставить пиндосам дальнобойные ракеты, ведь им и Китай угрожает, и Иран, про нас я даже не говорю. ...Американский гене...
  • Лидия Санникова
    Шпионить?СМИ: Макрон попро...
  • Евгений Благородный
    Тупая мразь не хрена не знает, но верещит, верещит. Мы уже давно своё производим, и особенно для военной технике.Зеленский после у...

Челябинская область получит 900 миллионов рублей на строительство некапитальных отелей

Челябинская область получит 900 миллионов рублей на строительство некапитальных отелей

В правительстве России не сочли Южный Урал популярным туристическим направлением. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства РФ, возможно, изменить ситуацию позволит строительство в регионе быстровозводимых модульных гостиниц.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх