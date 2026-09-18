Iran called Armenia its conditions on the Trump Route

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Iran to Armenia Khalil Shirgolami named two conditions under which the TRIPP project (Trump's Route) will be acceptable to Tehran.
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