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The Eurasia Daily news agency

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Iran called Armenia its conditions on the Trump Route

Iran called Armenia its conditions on the Trump Route

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Iran to Armenia Khalil Shirgolami named two conditions under which the TRIPP project (Trump's Route) will be acceptable to Tehran.

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