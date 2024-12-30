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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кафанов о Сафонове: «Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет еще больше. Приходится его все время останавливать»

«Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет еще больше. Ему приходится его все время останавливать.

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