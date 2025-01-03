Минобороны РФ: 12 массированных ударов по объектам ОПК Украины за неделю

Министерство обороны России за неделю провело ряд массированных и 12 групповых ударов, направленных на объекты оборонно-промышленного комплекса Украины и пункты дислокации иностранных наемников, нанося значительный урон инфраструктуре.
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