С аукциона продадут редкий Ferrari 348 с дизайном Zagato

Купе называется Elaborazione и было выпущено в количестве десяти штук. От обычного 348-го двухдверка отличается более агрессивным дизайном с огромными боковыми воздухозаборниками, прозрачной крышкой моторного отсека и подъемный спойлером.
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