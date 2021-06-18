Происшествия

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В Адыгее представители Общественного совета и полицейские-кинологи устроили праздник в детском лагере

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники центра кинологической службы МВД по Республике Адыгея посетили лагерь дневного пребывания на базе одной из школ в городе Майкопе.

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