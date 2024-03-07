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Могут появиться проекты об опеке государства над детьми, которые еще не появились на свет

Могут появиться проекты об опеке государства над детьми, которые еще не появились на свет

Депутаты готовят соответствующие документы. Речь о законопроектах об установлении понятия паллиативного статуса плода для неизлечимо больных детей, которые еще не появились на свет, однако течение болезни которых можно облегчить, и перинатальной опеки государства над такими малышами, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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