Могут появиться проекты об опеке государства над детьми, которые еще не появились на свет

Депутаты готовят соответствующие документы. Речь о законопроектах об установлении понятия паллиативного статуса плода для неизлечимо больных детей, которые еще не появились на свет, однако течение болезни которых можно облегчить, и перинатальной опеки государства над такими малышами, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».