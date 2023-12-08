После стрельбы в гимназии Брянска были задержаны отец нападавшей девочки, глава частного охранного предприятия и охранник учебного заведения.
После стрельбы в брянской школе задержаны отец нападавшей девочки и охранник
Комментарии
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Е Пронина
по любому хранение оружия происходит в сейфе закрытом,без доступа посторонних лиц,тем более ребенку)ну,и воспитание никто не отменял,наверное с папаши надо было начинать)))))
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12 час.
Grandad
Отец сам научил дочь владению оружием. Интересно, только её или вторую дочь тоже?
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11 час.
Grandad
Непонятно, почему директора называют директрисой, а женщину-охранника охранником? Учительница тоже не очень хорошо и правильно, но так уж сложилось. Возможно, после фильма "Учительница", но фильму больше 80 лет. И песню не отменишь про первую учительницу. Но то в начальных классах, а дальше нужен Учитель.
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11 час.
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