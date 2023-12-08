После стрельбы в брянской школе задержаны отец нападавшей девочки и охранник

по любому хранение оружия происходит в сейфе закрытом,без доступа посторонних лиц,тем более ребенку)ну,и воспитание никто не отменял,наверное с папаши надо было начинать)))))

Grandad

Непонятно, почему директора называют директрисой, а женщину-охранника охранником? Учительница тоже не очень хорошо и правильно, но так уж сложилось. Возможно, после фильма "Учительница", но фильму больше 80 лет. И песню не отменишь про первую учительницу. Но то в начальных классах, а дальше нужен Учитель.