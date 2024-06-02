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BBC: Макрон разрешил ВСУ бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях

BBC: Макрон разрешил ВСУ бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях

Сохранивший анонимность командир подразделения французских Вооружённых сил заявил, что глава государства позволил войскам киевского режима применять полученное от Парижа вооружения для атак на аэродромы в приграничных регионах Российской Федерацией.

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Александр Забобонин
Чёкнутый лягушатник!
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