Сохранивший анонимность командир подразделения французских Вооружённых сил заявил, что глава государства позволил войскам киевского режима применять полученное от Парижа вооружения для атак на аэродромы в приграничных регионах Российской Федерацией.
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