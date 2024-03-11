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Русская весна

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Украинский генерал призвал прятаться в укрытии и бесследно исчез

Украинский генерал призвал прятаться в укрытии и бесследно исчез

Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным «Марсель» перестал публиковать сообщения в своем Telegram-канале после того, как еще 17 февраля призвал прятаться в укрытии на фоне воздушной тревоги.

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Комментарии
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Juri дедов
Спрятался...
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8 час.
Константин Самарин
Привалило землицей зрадника в схроне.
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8 час.

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