Украинский генерал призвал прятаться в укрытии и бесследно исчез

Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным «Марсель» перестал публиковать сообщения в своем Telegram-канале после того, как еще 17 февраля призвал прятаться в укрытии на фоне воздушной тревоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии