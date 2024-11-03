У Овечкина полезность «плюс 8» по сумме последних 3 игр и «плюс 9» в целом по сезону

На отрезке из последних 3 игр капитан «Вашингтона» набрал «плюс 8»: «плюс 2» в матче с «Рейнджерс» (5:3), «плюс 2» в игре с «Монреалем» (6:3) и «плюс 4» во встрече с «Коламбусом» (7:2).
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