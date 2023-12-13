DNS планирует наладить выпуск китайской техники Konka на заводе LG в Подмосковье

Создатель Smart Solutions и бывший топ-менеджер Vestel Гусейн Иманов заявил, что на данный момент ритейлер DNS находится на последней стадии переговоров с южнокорейским гигантом LG касательно аренды ее мощностей по выпуску холодильников и "стиралок" в Подмосковье.
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