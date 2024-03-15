В России объяснили требование Румынии вернуть золотой запас

Захарова: Румыния требует вернуть золотой запас, чтобы поправить свою экономику Румыния пытается навесить на Россию свои «фантомные долги» вековой давности, чтобы поправить плачевную ситуацию в национальной экономике.
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