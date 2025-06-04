Вернулся с фронта – сел за парту: боец СВО из Приангарья повысил квалификацию

Участник специальной военной операции Алексей Чебурин, командир взвода обеспечения полка, во время отпуска решил повысить свою квалификацию и поступил на курсы электрослесаря в Профессиональный колледж Железногорска-Илимского, сообщили в областном правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии