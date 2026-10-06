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Аргументы недели

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Военный эксперт Йылмаз высмеял стратегию ВСУ на фоне успехов ВС России

Военный эксперт Йылмаз высмеял стратегию ВСУ на фоне успехов ВС России

В Турции оценили новую 30-летнюю стратегию Украины по противостоянию с Россией. По мнению эксперта, реальное положение дел на фронте таково, что конфликт завершится победой России гораздо раньше намеченного руководством ВСУ срока.

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