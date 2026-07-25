МИД РФ: Зеленский "расставил точки над i" в вопросе о наркотиках с Макроном

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос американского блогера о возможном употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном .
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