Земельный участок для строительства мусороперерабатывающего комплекса «Правобережный» уменьшен в 3,5 раза

Рабочая группа Технического экспертного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области начала рассмотрение технического задания на проектирование КПО «Правобережный» в Раздольненском сельсовете Новосибирского района.
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