Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Профессор Буслов: информация о «кольском ашкрофтине» требует проверки

Профессор Буслов: информация о «кольском ашкрофтине» требует проверки

Главный научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева, профессор Михаил Буслов в беседе с ИС «ВЕСТИ» заявил, что информация о найденном на территории Мурманской области уникальном минерале, названном «кольским ашкрофтином», требует проверки научного сообщества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии