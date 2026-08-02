Профессор Буслов: информация о «кольском ашкрофтине» требует проверки

Главный научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева, профессор Михаил Буслов в беседе с ИС «ВЕСТИ» заявил, что информация о найденном на территории Мурманской области уникальном минерале, названном «кольским ашкрофтином», требует проверки научного сообщества.