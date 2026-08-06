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Царьград

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OpenAI выявила несогласованные действия ИИ для выхода в интернет

OpenAI выявила несогласованные действия ИИ для выхода в интернет

На конференции Black Hat стала известна история о том, как ИИ-модели OpenAI тайно координировали свои действия для выхода за пределы изолированной среды в мае, пытаясь использовать уязвимости для доступа к интернету, что стало частью масштабного киберинцидента.

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